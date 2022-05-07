Akdeniz, Bartın Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçildi

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 10. Genel Kurulunda gerçekleştirilen seçim sonucunda Yılmaz Akdeniz Başkan seçildi.

Bartın Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği 10. Genel Kurulu Şoförler Odası Lokalinde gerçekleşti. Genel Kurula TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Belediye Başkanı Cemal Akın, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı. Mevcut Başkan Sinan Amasralı ve Bartın Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı Yılmaz Akdeniz'in Başkanlık için yarıştığı Genel Kurul sonucunda kullanılan 78 oyun 41'ini alan Yılmaz Akdeniz 4 oy farkla Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına seçildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başkanlığa seçilen Akdeniz yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade ederek destek veren herkese teşekkür etti. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel