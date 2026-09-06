Akdamar Kilisesi'nde yıllık ayin yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van'daki Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 14'üncüsü yapılan ayin sona erdi.

Ayine katılmak üzere Van'a gelen Ermeni din adamlarıyla ziyaretçiler, Gevaş ilçesindeki iskeleden teknelerle adaya götürüldü. Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Peder Kirkor Damatyan ve Rahip Harutyun Damatyan, ziyaretçilerle bir süre sohbet etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayan ayini Amerika Doğu Bloğu Ruhani Önderi Piskopos Mesrup Barsamyan yönetti.

Katılımcıların mum yaktığı, dua ettiği ve ilahiler okuduğu ayine başkanlık yapan Maşalyan, her yıl Van Gölü'nde bulunan Akdamar Adası'ndaki kilisede ayin yaptıklarını söyledi. Her yıl Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede ayin yaptıklarını ifade eden Maşalyan, "Bu yıl da hacılarımız çoktu. Dünyanın her tarafından, Amerika'dan, Avrupa'dan, Ermenistan'dan ve İran'dan gelmişler. Bu ilgi bizleri sevindiriyor. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve Valimiz Ozan Balcı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geldik, ibadetimizi gerçekleştirdik ve geri dönüyoruz. Dileğimiz, her zaman barış ve esenlik olmasıdır. Bu yıl dünyanın barışı, insanlığın kardeşliği için dua ettik. Özel bir dua yüreğimizde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin düzelmesiydi. Çünkü bu topraklarda yaşayan halklar barışı hak ediyor. Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Bu barış bu topraklara ve halklara gelsin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı