Akdağ, iftarlık dağıttı

Önceki dönem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sağlık Eski Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, seçim gezileri yapmak için Erzurum'a geldi.

İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu ve teşkilat mensupları, tarafından Erzurum Havalimanında karşılanan Akdağ, ayağının tozuyla seçim gezilerine başladı. Bankalar caddesi üzerinde bulunan esnafla görüşen Eski Bakan Akdağ, Gençlik Kollarının 'İftara 5 kala programı' çerçevesinde trafikte kalan vatandaşlara iftarlık dağıttı.

Depremzedeler için verilen iftar davetine iştirak eden Akdağ, teravih namazı çıkışı AK Parti Gençlik Kollarının 'Çaylar Bizden Sohbet Sizden' etkinliğine katıldı. Prof. Dr. Akdağ, vatandaşlara AK Parti'nin 21 yılda yaptığı çalışmaları anlattı. Özellikle sağlık alanında Avrupa ve dünyayı kıskandıran uygulamaların ve hastanelerin hayata geçirildiğini anlatan Prof. Dr. Akdağ, "Cumhurbaşkanımızın da bu anlamda büyük destekleri olmuştur. Sağlık alanında büyük bir dönüşüm yakaladık diyebiliriz. Türkiye'nin her yerinde sağlık hizmetlerinin standardını aştık. 21 yıl öncesi Türkiye'yi çok geride bıraktık. O yıllarda koğuş sistemi ile hasta tedavisi yapılıyordu. Konfor bakımından ise dünya standartlarını yakaladığını görüyoruz. Bugün Avrupa ve Dünya ile boy ölçüşebilecek hizmetleri, hastalarımız almaktadır" dedi. - ERZURUM