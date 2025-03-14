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Akçayunt Köyü'nde Birlikte İftar Geleneği Devam Ediyor

Akçayunt Köyü'nde Birlikte İftar Geleneği Devam Ediyor
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Akçayunt köyünde, Ramazan ayı boyunca köy halkı birlikte iftar yapma geleneğini sürdürüyor. Köy konağında toplanan köylüler, dayanışma içinde oruçlarını açıyor ve gelen misafirlere yemek ikramında bulunuyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Akçayunt köyünde yalnız iftar yapmama geleneği yıllardır devam ediyor.

Akçayunt köyünde sürdürülen iftar programı geleneğiyle orucunu kimse evinde yalnız açmıyor. Ramazan ayı boyunca köy halkının dayanışmasıyla köy konağında toplanan köylüler, birlikte iftar sofraları kurarak gelen misafirlere yemek ikramında bulunuyor.

Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşadıklarını aktaran Akçayunt köyü sakinlerinden iş adamı Hüseyin Öztürk, "Akçayunt köyümüzde iftar soframızı yıllardır birlikte kuruyoruz. İftarımızı birlikte açıyoruz. Mübarek Ramazan ayında köy halkıyla bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haricen gelen misafirlerimizi ağırlamak ise bizler için ayrı bir onur kaynağı oluyor. Aynı kaplardan yemek yiyor, bayram sabahında da yine birlikte kahvaltı yapıyoruz. Her şeyi devletten beklemiyoruz. Köyde yapılması planlanan her çalışma için yine elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu güzel birlikteliğe katkı sunan tüm köy halkımıza teşekkür ediyorum. Allah tutulan oruçlarımızı kabul eylesin" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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