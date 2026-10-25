Akçakoca Kaymakamı Uzan, öğrenci topluluğu temsilcileriyle projeleri görüştü

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DÜZCE (İHA) – Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Akçakoca Meslek Yüksekokulu Öğrenci Yönetimi Topluluğu Başkanı Pelin Paköz ve beraberindeki temsilcilerle bir araya gelerek ilçede öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler ve projeler kapsamında öğrenci topluluğu temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmeye Akçakoca Meslek Yüksekokulu Öğrenci Yönetimi Topluluğu Başkanı Pelin Paköz ve beraberindeki topluluk temsilcileri katıldı. Buluşmada, ilçede öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alınarak karşılıklı görüş ve öneriler değerlendirildi. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek faaliyetler üzerine fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, gençlere yönelik çalışmaların önemi ön plana çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı