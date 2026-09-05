Akçakoca'da Diyanet Anaokulu Projesi İçin Toplantı Yapıldı
Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında, Akçakoca'da yapılması planlanan Diyanet Anaokulu Projesi için değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda projenin yol haritası, yapılacağı alan, fiziki ihtiyaçlar ve eğitim altyapısına katkıları ele alındı. Projenin tamamlanmasıyla ilçedeki okul öncesi eğitim imkanlarının artırılması hedefleniyor.
Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında, Akçakoca'da yapılması planlanan Diyanet Anaokulu Projesi için değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.
İlgili kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, projenin hayata geçirilmesi için izlenecek yol haritası ele alındı. Toplantıda okulun yapılacağı alan, proje süreci, fiziki ihtiyaçlar ve eğitim altyapısına sağlayacağı katkılar değerlendirildi.
Akçakoca Diyanet Anaokulu Projesi'nin tamamlanmasıyla ilçedeki okul öncesi eğitim imkanlarının artırılması ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.