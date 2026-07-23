Akçakoca'da mevsimlik tarım işçileri için izleme kurulu toplandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında gerçekleştirilen İzleme Kurulu Toplantısı'nda, ilçeye gelecek mevsimlik gezici tarım işçileri ve ailelerinin yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Akçakoca'da, mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik İzleme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, 27 Nisan 2024 tarihli ve 32529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/5 sayılı "Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında yapıldı. Toplantıda, mevsimlik tarım işçisi olarak Akçakoca'ya gelen vatandaşlar ile ailelerinin barınma, sağlık, eğitim, güvenlik ve sosyal yaşam alanlarında karşılaşabilecekleri ihtiyaçlar ve sorunlar ele alındı. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon içerisinde yürüteceği çalışmalar değerlendirilirken, işçilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik planlamalar da görüşüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı