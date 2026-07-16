Akçakoca'da termometreler 37 dereceyi gösterdi, sahiller doldu taştı

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde hava sıcaklığının 37,1 dereceye ulaşmasıyla plajlarda yoğunluk yaşandı. Kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar, denize girip kumsalda güneşlenerek yazın tadını çıkarıyor.

Düzce'de sıcaklığı fırsat bilenler soluğu Akçakoca sahillerinde aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe sahillerinde yoğunluk yaşanırken, sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar denize girip güneşlenmeyi tercih etti. Plajlarda oluşan hareketlilikle birlikte sahil şeridinde de yoğunluk gözlendi. Termometrelerin 37,1 derece gösterdiği kentte sıcak hava sebebi ile insanların yoğunluğu da genellikle sahillerde görüntülendi.

Kentte dondurmacılık yapan Kerim Poyraz, "Akçakoca sahilinde dondurmacıyım. Bu hafta hareketlilik var. Hafta sonları daha fazla kalabalık oluyor. Bu hafta daha iyi. En çok Ankara'dan misafir geliyor. Bana göre gelenlerin çoğu Ankara'dan" şeklinde konuştu.

Akçakoca sahillerinde yürüyüş yapan Sezai Yılgın ise "Bu sıcaklık bizim için normal. Allah'a şükür. Soğukken soğuk, sıcakken sıcak diyoruz. Hava sıcaklığından dolayı sahiller dolu. Akçakoca güzel bir ilçe, her şeyi ile dört dörtlük" diye konuştu.

Adem Bade ise "Hava sıcaklığı gayet iyi, biraz da nem var. Ben Sakaryalıyım ama Akçakoca'ya yerleştim" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı