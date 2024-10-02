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Akçakoca'da 19 Hafız İçin İcazet Merasimi Düzenlendi

Akçakoca'da 19 Hafız İçin İcazet Merasimi Düzenlendi
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Akçakoca Müftülüğü'ne bağlı Darul Erkam Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 19 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi. Program, protokol konuşmaları ve hafızların Kur'an tilavetiyle devam etti.

Akçakoca Müftülüğüne bağlı Darul Erkam Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hafızlık sınavında başarılı olan 19 hafız için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

Akçakoca Merkez Cami'nde Şeyhü'l-Kurra Mehmet Sönmezoğlu başkanlığında icra edilen programa Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, ilçe müftüleri, kurum ve daire amirleri katıldı.

Ayasofya Camii Müezzin Kayyımı Rıdvan Akbaş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti. İlçe Müftüsü Ahmet Kuru, "Darul Erkam Erkek Kuran Kursumuzda hafızlığını tamamlayan 19 erkek öğrencimizin Hafızlık İcazet Merasimi için buradayız. Akçakoca İlçemizde ilk defa Hafızlık İcazet Merasimi düzenlemenin gururunu ve bahtiyarlığını yaşamaktayız. Hafızlarımızın yetişmesinde emeği olan hocalarımıza ve büyük fedakarlıklarla çocuklarını Allah kelamı Kur'an-ı Kerimi öğrenmek ve onu hıfzetmek üzere bizlere emanet eden ailelerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum" dedi.

Program Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can ve Düzce İl Müftüsü Osman Aydın'ın konuşmaları ile devam etti. Hafızların kısa sureleri tilavet etmeleri cemaat tarafından ilgiyle takip edildi. İl Müftü Yardımcısı Hasan İzmirli tarafından yapılan duanın ardından öğrencilere protokol tarafından icazet belgeleri ve hediyeler takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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