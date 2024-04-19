Akçadağ Mahalle Muhtarları Derneği Başkanlığına Eyüp Gönültaş Seçildi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde gerçekleştirilen seçimde Mahalle Muhtarları Derneği Başkanlığına Eyüp Gönültaş seçildi. Gönültaş, birlik ve beraberlik mesajları vererek Akçadağ'a hizmet etmeyi öncelikleri arasında belirtti.
Malatya'nın Akçadağ ilçesi Mahalle Muhtarları Derneği Başkanlığına Eyüp Gönültaş seçildi.
Dernek binasında yaklaşık 60 Mahalle Muhtarının katılımı ile gerçekleştirilen seçimde dernek başkanlığına seçilen Eyüp Gönültaş birlik ve beraberlik mesajları verdi. Dernek üyesi mahalle muhtarlarının tamamının desteğini alan Gönültaş, önceliklerinin Akçadağ'a hizmet etmek olacağını söyledi. - MALATYA