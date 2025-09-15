Akbelen Ormanı'ndaki Ağaç Kesimlerine Köylülerden Tepki

Haberler

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda zeytin ağaçlarının kesimine köylüler karşı çıkıyor. İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, 'Tek bir ağaca dokundurtmayacağım' diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Milas'taki Akbelen Ormanı'nda sabah erken saatlerde başlayan zeytin ağacı sökümüne köylüler tepki gösterdi. İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, "Tek bir ağaca dokundurtmayacağım" dedi.

Milas'a İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'na sabah erken saatlerde gelen kesim ekipleri ağaçların kesimine başladı. Jandarma personeli bölgede güvenlik önlemi aldı.

Alana giriş çıkışların tutulduğunu, girişlerinin engellendiğini belirten köylüler, kesime tepki gösterdi. İkizköy Muhtarı Nejla Işık, tüm Türkiye'ye çağrı yaparak, herkesi dayanışmaya çağırdı.

Kesime tepki gösteren ve alana ulaşmaya çalışan köylüler, alanda kesimine başlanan zeytin ağaçlarının iş kamyonlarıyla taşındığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
