AK Parti Tepebaşı İlçe Danışma Toplantısı düzenlendi

AK Parti Tepebaşı İlçe Danışma Toplantısı düzenlendi
Güncelleme:
AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelinerek saha çalışmaları ve gelecek döneme dair hedefler ele alındı.

AK Parti Eskişehir Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen danışma toplantısında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelinerek, sahadaki çalışmalar ve gelecek döneme dair hedefler ele alındı.

Tepebaşı İlçe Danışma Toplantısı'nda teşkilat mensuplarıyla bir buluşma sağlandı. Toplantı gündeminde; yürütülen saha çalışmaları, hemşehrilerin ilettiği talepler ve önümüzdeki sürece ilişkin belirlenen hedeflerin istişare edilmesi yer aldı. Teşkilat ruhu, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda; yerel hizmetlerin sürdürülmesi ve hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasındaki kararlılık vurgulanarak, çalışma programları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

