AK Parti Tepebaşı İlçe Danışma Toplantısı düzenlendi

Tepebaşı İlçe Danışma Toplantısı'nda teşkilat mensuplarıyla bir buluşma sağlandı. Toplantı gündeminde; yürütülen saha çalışmaları, hemşehrilerin ilettiği talepler ve önümüzdeki sürece ilişkin belirlenen hedeflerin istişare edilmesi yer aldı. Teşkilat ruhu, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıda; yerel hizmetlerin sürdürülmesi ve hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasındaki kararlılık vurgulanarak, çalışma programları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR