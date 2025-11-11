AK Parti Sözcüsü Çelik'ten C130 Uçağına İlişkin Açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağı için dualarının kahraman askerler için olduğunu belirtti ve arama kurtarma çalışmalarından umutlu olduğunu ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dualarımız kahraman askerlerimiz için. Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Çelik, şu ifadelere yer verdi:
"Dualarımız kahraman askerlerimiz için. Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz. Allah, kahraman ordumuzu korusun." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel