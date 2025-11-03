Haberler

AK Parti Milletvekili Kara Ölmeztorak, Gençlerle ve Kadın Girişimci ile Buluştu
Güncelleme:
Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztorak, Yeşilyurt'ta gençlerle bir araya gelirken, taksici esnafını ziyaret etti ve kadın girişimci Serap Aksüt'ü iş yerinde tebrik etti.

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztorak, Yeşilyurt'ta gençlerle bir araya geldi, taksici esnafını ziyaret etti. Ölmeztorak, ayrıca Malatyalı kadın girişimci Serap Aksüt'ü de iş yerinde ziyaret ederek azmi ve emeği için tebrik etti.

Yeşilyurt Barguzu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Gençlik Kolları toplantısında gençlerle bir araya gelen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztorak, samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlerin inancı, heyecanı ve gayretinin kendilerine umut verdiğini belirten Ölmeztorak, "Bizim için gençlik sadece geleceğin değil, bugünün de öncüsüdür. İnandıkları değerlerle bu toprağın ruhunu yaşatıyorlar" dedi. Ölmeztoprak, Gençlerin vatan sevgisinin ve sorumluluk bilincinin Türkiye'nin yarınlarına güven verdiğini ifade etti.

"Taksici esnafımız şehrimizin sessiz tanıkları"

Milletvekili Ölmeztorak, Yeşilyurt Barguzu Taksi Durağı'nı da ziyaret ederek taksici esnafıyla bir araya geldi. Taksicilerin, şehrin her köşesini tanıyan ve hayatın içinden hikayeler taşıyan emekçiler olduğunu söyleyen Ölmeztorak, "Her gün direksiyon başında alın teriyle ekmeklerini kazanan tüm esnafımıza bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Elif gibi dimdik duran kadınlar

Malatya'da 24 yıldır kendi işini sürdüren kadın girişimci Serap Aksüt'ü de iş yerinde ziyaret eden Ölmeztorak, Aksüt'ün azmini ve emeğini takdir etti. "Ekmeğini taştan çıkarmak onun için bir mecaz değil, bir yaşam biçimi" diyen Ölmeztorak, kadın emeğinin Malatya'nın en güçlü sesi olduğunu belirtti. Kadınların sabır, kararlılık ve gayretle birçok başarıya imza attığını vurgulayan Milletvekili Ölmeztoprak, "Rabbim, alın teriyle ayakta duran tüm kadınlarımızın gücüne güç katsın" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
