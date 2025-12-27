Haberler

Milletvekili Alkayış'tan İHA'ya ziyaret

Güncelleme:
Mustafa Alkayış, İhlas Haber Ajansı'nın Adıyaman bürosunu ziyaret ederek kent gündemi ve basın faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yatırımlar ve basının önemi hakkında bilgiler paylaştı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, beraberindeki heyetle birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

Ziyarette Milletvekili Alkayış'a Mehmet Fatih Olgun ile AK Parti teşkilat mensupları eşlik etti. Heyet, İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya gelerek kent gündemi, basın faaliyetleri ve Adıyaman'da yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman'da devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin bilgi veren Milletvekili Alkayış, şehrin her alanda gelişmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Alkayış, basının kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek, İHA'nın yerel ve ulusal ölçekte güçlü bir medya kuruluşu olduğunu vurguladı. Yapılan haberlerin kamuoyunda karşılık bulduğunu ve değer taşıdığını dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İHA Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir ise, Adıyaman'da tarafsız, ilkeli ve hızlı habercilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Karşılıklı görüş alışverişiyle geçen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ADIYAMAN

