AK Parti Kars Milletvekili Çalkın'dan fen lisesi müjdesi

AK Parti Kars Milletvekili Çalkın'dan fen lisesi müjdesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış'a fen lisesi müjdesi verdi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış'a fen lisesi müjdesi verdi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Söz verdiğimiz gibi, eğitim yatırımlarımıza devam ediyoruz. Sarıkamış Şehitleri Fen Lisesi, şehitler diyarı Sarıkamış'ımıza hayırlı, uğurlu olsun. Toplamda 24 derslik ve 200 öğrenci kapasiteli pansiyonu bulunan okulumuz 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim verecek. Sarıkamış ilçemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, konu ile ilgili desteklerini esirgemeyen başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Mehmet Demirkol, Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu

Galatasaraylıları üzecek Osimhen gerçeğini duyurdu
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
İmamoğlu'nun itirafçı olan ortağından 3 milyon TL'lik rüşvet iddiası

İmamoğlu'nun itirafçı olan ortağından rüşvet iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.