AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin İŞKUR İl Müdürü'nü ziyaret etti
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şahin, Sarıçam ile görüşerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Sarıçam da iş gücü piyasası, istihdam teşvikleri ve İşbaşı Eğitim Programı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Milletvekili Şahin, kurum ziyaretleri çerçevesinde IŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Müdürü Ferhat Sarıçam ile görüşen Şahin, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıçam da kentteki iş gücü piyasası, istihdam teşvikleri, işverenlere yönelik hizmetleri ve İşbaşı Eğitim Programı ile iş arayanlara yönelik gerçekleştirilen eğitim ve stantlarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. - KARABÜK