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Serkan Bayram Türk Dünyası Engelliler Birliği Genel Başkanı Oldu

Serkan Bayram Türk Dünyası Engelliler Birliği Genel Başkanı Oldu
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Türk Dünyası Engelliler Birliği Genel Başkanlığına seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, Türk devletleri arasında engelli hakları alanında ortak çalışmalar yürütüleceğini, bu çalışmaların uluslararası alana taşınması için de adımlar atılacağını açıkladı.

Türk Dünyası Engelliler Birliği Genel Başkanlığına seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, Türk devletleri arasında engelli hakları alanında ortak çalışmalar yürütüleceğini, bu çalışmaların uluslararası alana taşınması için de adımlar atılacağını açıkladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, Türk Dünyası Engelliler Birliği Genel Başkanlığı görevine getirildiğini açıkladı. Bayram, birliğin ilk adımının Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında atıldığını belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinde engelli bireylerin hakları, fırsat eşitliği ve erişilebilirlik alanlarında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Bayram, bu çalışmaların uluslararası alandaki diğer yapılara da örnek olmasını temenni etti.

Birliğin kuruluş sürecinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Yardımcısı ve Kazakistan Halk Asamblesi Başkanı Rassul Akhmetov'un da katkı sunduğunu belirten Bayram, kendisinin genel başkanlık görevine layık görülmesi ve yapılanmanın Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında başlatılması nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Bayram, önümüzdeki süreçte Birleşmiş Milletler çatısı altında 'UN Disability Istanbul Bosphorus' yapısının kurulmasını hedeflediklerini ifade etti.

Türk Dünyası Engelliler Birliği ile Türk dünyasında engelli bireylerin haklarının güçlendirilmesi, fırsat eşitliğinin geliştirilmesi ve erişilebilirliğin yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirten Bayram, yapılanmanın Türk dünyasıyla sınırlı kalmayarak küresel bir dayanışma ve kardeşlik hareketine dönüşmesini temenni etti.

Bayram, çalışmalarını engelsiz, erişilebilir ve herkes için fırsat eşitliğinin olduğu bir dünya hedefiyle sürdüreceklerini belirterek, "Engelleri birlikte aşacak, Türk dünyasından dünyaya umut olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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