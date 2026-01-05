AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: 'İstanbul'daki toplam üye sayımızı 2 milyon 145 bin 14'e ulaştırdık'

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İstanbul özelinde ; partimizin lokomotif gücü olan İstanbul Teşkilatımız; il teşkilat başkanlığımız öncülüğünde 7 ay gibi kısa bir süre içerisinde AK Parti İstanbul üyelerimize 149 bin 351 yeni arkadaşımızı daha katarak İstanbul'daki toplam üye sayımızı 2 milyon 145 bin 14'e ulaştırmış bulunmaktayız" dedi.

AK Parti tarafından 81 ilde yürütülen üye çalışmaları kapsamında İstanbul'da önemli bir artış yaşandı. Yargıtay Başkanlığı tarafından 2 Ocak 2026 tarihinde açıklanan resmi verilere göre, AK Parti'nin Türkiye genelindeki üye sayısı 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı. Konuya ilişkin değerlendirmeyi AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yaptı. İstanbul İl Başkanlığında yapılan basın açıklamasına AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'in yanı sıra AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muhammed Abdulhalim Aksu da katıldı. Ardından basın mensuplarına konuşan Özdemir, üye sayısındaki artışın Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının, somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

"İstanbuldaki toplam üye sayımızı 2 milyon 145 bin 14'e ulaştırdık"

İstanbul teşkilatının son 7 ayda yürüttüğü çalışmalar neticesinde 149 bin 351 yeni üye kazandığını belirterek, İstanbul'daki toplam üye sayısının 2 milyon 145 bin 14'e yükseldiğini açıklayan Özdemir, "AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış; talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak, karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline, getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil; milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de, açıkça ortaya koymaktadır. AK Parti, farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, 'Biz Büyük Bir Aileyiz' anlayışıyla yoluna devam eden, güçlü bir siyasi harekettir. Bu sürecin oluşmasında ve olgunlaşmasında, ve bu hikayenin gerçekleşmesinde, milletimizle olan güçlü bağımızı daha da güçlendirecek çalışmalar, tabi ki çok etkili olmuştur. Hane ziyaretlerimizden çarşı, pazar ve esnaf ziyaretlerine, AK nokta çalışmalarından yurt ve spor kulüpleri ziyaretlerine, gençlik ve kadın buluşmalarından sektör bazlı iş dünyası buluşmalarına, toplumun her kesimine ve herkese dokunan çalışmalarımızın etkisinin altını, özellikle çizmek isterim" dedi.

"AK Parti milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir"

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini belirten Özdemir, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla, çalışmalarını sürdüreceğini ifaderek, "Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakarlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya, devam edecektir. Yargıtay'ın açıkladığı tablo göstermektedir ki AK Parti milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Özdemir ayrıca İstanbul'da elde edilen başarının il teşkilatı öncülüğünde; ilçe ve mahalle başkanları ile sahada emek veren tüm teşkilat mensuplarının gayretiyle gerçekleştiğini ifade ederek, tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti. - İSTANBUL