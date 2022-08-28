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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

Yerel Haberler

- AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin hayatını kaybeden annesi Huriye Kabaktepe son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

- AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

ORDU - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin hayatını kaybeden annesi Huriye Kabaktepe son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Orta Büyük Camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Hamlık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başta olmak üzere Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, milletvekilleri, çevre il ve ilçe belediye başkanları ve akrabaları katıldı.

Cenazeye katılan kişilerden hakları helal etmesini isteyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Annemizin cenazesine katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ailemizin büyüğünü kaybettik. Bizleri bu acılı günümüzde yalnız bırakmadığınız için hepinizden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay - Yerel

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