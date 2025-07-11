AK Parti İl Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Ak Parti İl Yürütme Kurulu Toplantısı, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirdi.

Parti teşkilatının yol haritasını belirlemek adına önemli istişarelerin yapıldığı toplantıda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Birlik ve uyum içerisinde yürüttüğümüz istişarelerimizin, şehrimiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti Bilecik teşkilatının sahadaki çalışmalarını değerlendirdiği ve önümüzdeki süreçte atılacak adımların ele alındığı toplantının, şehrin kalkınması ve vatandaşların beklentilerinin karşılanması yönünde önemli kararların alındığı. AK davamızın bayrağını daha yukarılara taşımak, hemşerilerimize en iyi hizmeti sunmak için durmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi. - BİLECİK