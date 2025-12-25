Haberler

AK Parti İl Başkanları Ankara'da toplandı

Güncelleme:
AK Parti'nin 176'ıncı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Ak Parti 176. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantı AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Aynı zamanda AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da katılım sağladı. Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantının ülke gündemi ve teşkilat çalışmaları açısından önemli mesajlar içerdiğini belirtti. Toplantıda iç ve dış politika gelişmeleri, teşkilat çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alınırken, il başkanlarıyla istişarelerde bulunuldu. AK Parti teşkilatlarının sahadaki çalışmalarının değerlendirilmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka yerde olsun, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen 176. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
