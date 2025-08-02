AK Parti Heyeti Söğüt'te Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Heyeti Söğüt'te Vatandaşlarla Buluştu
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AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve İl Başkanı Serkan Yıldırım, Söğüt'te vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinlediler ve yerel kalkınma üzerine değerlendirmelerde bulundular.

Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Söğüt'te vatandaşlarla bir araya geldi.

Söğüt'te gerçekleştirilen ziyaret kapsamında vatandaşların sorunlarını dinleyen ve taleplerini not alan AK Parti heyeti, ilçe halkının ilgisiyle karşılandı. Buluşmada, yerel kalkınma, hizmet yatırımları ve partinin çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Program sonrası açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Vatandaşlarımızın desteği ve güzel dilekleri bizlere güç veriyor. Bu birlik ve beraberlik duygusu ile Söğüt'ümüz ve Bilecik'imiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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