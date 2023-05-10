AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Tayyip Erdoğan'ı göndermek için yedi yamalı bohça koalisyon kurdular'

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Millet İttifakı'nın kirli iş birliklerinin açık bir şekilde ortaya çıktığını belirterek "Tayyip Erdoğan'ı göndermek için yedi yamalı bohça diyebileceğimiz bir koalisyon kurdular." dedi.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala AK Parti İstanbul milletvekili Adayları gece gündüz demeden vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Seçim çalışmaları çerçevesinde AK Parti Genel Başkanvekili ve AK Parti İstanbul 28. Dönem 3. Bölge milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul 28. Dönem 3. Bölge milletvekili adayı Nilhan Ayan, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ilk önce AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı Binası'na gitti. Burada "Güngören 3 Kademe İlçe Teşkilat Buluşması"nda vatandaşlarla buluştu. Sonra Güneştepe Millet Bahçesi'ne geçerek miting yaptı. Binlerce vatandaş Numan Kurtuluş için düzenlenen mitinge ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.

"Tayyip Erdoğan'ı göndermek için bir yedi yamalı bohça diyebileceğimiz bir koalisyon kurdular"

Millet İttifakı'nın kirli iş birliklerinin açık bir şekilde ortaya çıktığını ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili ve AK Parti İstanbul 28. Dönem 3. Bölge milletvekili adayı Numan Kurtulmuş, "Karşı tarafta 'yedi yamalı bohça hükümeti' gibi ortaya çıkmış bir koalisyon ittifakı var. Hiçbirinin ortak bir fikri yok. Yedi tane partiyi bir araya getirseniz, ellerine birer kağıt verseniz, 'Nasıl bir Türkiye istiyorsun?' deseniz inanın ki iki tanesinin bile ortak hedefi yoktur, Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir tek ortak noktaları vardı, başından itibaren, bir buçuk senedir, iki senedir. Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Sonra da Tayyip Erdoğan'ı göndermek için bir yedi yamalı bohça diyebileceğimiz bir koalisyon kurdular. ve burada da özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleştikten sonra masanın altında olan ortağı mecburen masanın üstüne çıkarttılar, ya da altı artı diyorduk. Oradaki artıyı da çıkardılar açıkça mücadelelerini net bir şekilde ortaya koydular. İttifakın artık yedili bir ittifak olduğu aşikardır. Bunu kampanyalardan, mitinglerden, bir şekilde terörün gölgesindeki siyasi hareketten getirilen demeçlerden, konuşulan sözlerden ve Kandil'i partideki savaş baronlarının verdiği Kılıçdaroğlu desteğinden anlıyoruz" dedi.

"Bakkal dükkanını bile 7 kişiyle yönetemezsiniz"

14 Mayıs 1950'nin Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde unutulmaz bir tarih olduğunu belirten Kurtulmuş, "Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 'Yeter söz milletindir' diyerek çok partili siyasi hayata geçiş sağladığını, tek parti zulmünü geride bıraktı. 2023'ün 14 Mayıs'ının da Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından unutulmaz bir sayfa, milat, yeni bir başlangıç, yeni bir devrin kapılarının sonuna kadar açılması olacak. Bakkal dükkanını bile 7 kişiyle yönetemezsiniz. Siz koskoca Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz? Bunları bir arada tutabilmek için her genel başkana bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, Türkiye bu şekilde yönetilmez. Bay bay kemal diyelim çünkü çok az kaldı" diye konuştu. - İSTANBUL