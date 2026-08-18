AK Parti'li Yavuz bel fıtığı ameliyatı oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bel fıtığı nedeniyle ameliyat edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bel fıtığı rahatsızlığı sebebiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde endoskopik yöntemle operasyon geçirdi. Doç. Dr. Mustafa Kaya tarafından gerçekleştirilen ameliyata, Beyin Cerrahi Klinik Şefi Prof. Dr. Tibet Kaçıra da katkı sağladı. Operasyonun başarıyla tamamlandığı ve Yavuz'un genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hastanede bir gün süreyle müşahede altında tutulan Ali İhsan Yavuz'un, taburcu edilerek istirahat sürecini evinde geçireceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı