Üye Girişi
Haberler

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Erkan Kandemir Kayseri'ye geliyor

Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yarın Kayseri'ye gelerek çeşitli temaslarda bulunacak.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yarın Kayseri'ye gelerek çeşitli temaslarda bulunacak.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yarın Kayseri'ye gelecek. Şehirde çeşitli temaslarda bulunacak olan Elitaş ve Kandemir, daha sonra AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

Elitaş ve Kandemir'in AK Parti İl Başkanlığı'nda toplantı yapacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erkan Kandemir Mustafa Elitaş AK Parti Kayseri Partiler Yerel Haberler Yerel Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title