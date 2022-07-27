AK Parti Gaziantep milletvekilleri Gaziantep'i kuşattı

Meclis tatilinin hemen akabinde ara vermeden Gaziantep'in dokuz ilçesinde saha çalışmalarına başlayan AK Parti Gaziantep Milletvekilleri kentte çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmadı.

Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ali Şahin, Mehmet Sait Kirazoğlu ve Müslüm Yüksel, Gaziantep'te çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmadı.

Saha çalışmaları çerçevesinde her gün farklı ilçeleri ziyarette bulunan ve uğradıkları her lokasyonda coşku ile karşılanan Milletvekilleri, sandık kurul üyeleri, mahalle muhtarları ve temsilcileri başta olmak üzere esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Güler yüz, samimiyet ve teveccühle karşılanan Vekiller, vatandaşlarla sohbetler ederek gelen talepleri değerlendirdi, çözüm yolları için kolları sıvadı. AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ilçelerde faaliyet gösteren çalışmalar ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunup, açılışı gerçekleşen kurum ve kuruluşları yerinde inceledi.

Ziyaretleri esnasında AK Parti Gaziantep Milletvekillerine, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, İlçe Başkanları ve il-ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. - GAZİANTEP