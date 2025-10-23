AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çil'in Babası İbrahim Çil Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ak Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çil'in babası babası İbrahim Çil hayatını kaybetti. Çil'in cenazesi Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından Eskişehir Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra, iş insanları, AK Parti yönetimi ve protokol üyeleri katıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel