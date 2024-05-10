AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile Düzce'ye yapılacak yatırımları görüştü

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ile Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Düzce'ye planlanan ve yapılacak yatırımları görüştü.

Milletvekili Ercan Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz ile ziyaret ederek, Düzce'de yapılacak ve yapmayı planlanan yatırımları konuştu. Öztürk, Düzce için planlanan güzel çalışmalar yaptıklarını bunları bakanla görüştüklerini belirterek "Bakanımıza konularımıza göstermiş olduğu yakın ilgi ve nazik misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE