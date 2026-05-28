Haberler

AK Parti'den, MHP'ye bayram ziyareti

AK Parti'den, MHP'ye bayram ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti heyeti, MHP'yi Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti. Görüşmede Gazze'deki soykırım, terörsüz Türkiye süreci ve güncel siyasi gelişmeler ele alındı.

Ak Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) Kurban Bayramı dolayısıyla bayram ziyaretinde bulundu.

Ak Parti'de Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı 25.-26. Dönem İzmir Milletvekili Ali Sürekli, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyesi, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet MHP'ye Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarette bulundu. AK Parti heyetini MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'i karşıladı.

AK Parti ve MHP'nin bayramlaşma ziyaretinde ise Gazze konusu gündeme geldi ve burada gerçekleşen soykırıma dikkat çekildi. Dünya ve Türkiye'de gelişen olayların sürekli değiştiği belirtilen görüşmede gündemin yoğunluğuna dikkat çekildi. Terörsüz Türkiye sürecinin de konuşulduğu görüşmede bir sonraki bayrama kadar yasal altyapının tamamlanıp terör sorununun tamamen geride kalabileceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaştı

AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra ilk ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler

Özel harekat gelinle damadın etrafını sardı, gerçek sonra ortaya çıktı
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi

Öğrencinin elindekini görünce diplomayı vermediler
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

Özel telefon görüşmesini anlattı! Bahçeli'den ezber bozan uyarı
'Asla' demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi

Sözünü tutamayıp yine bikinili poz verdi
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor