AK Parti'den İlçe Başkanlığı Yapan Aday Adaylığını Açıkladı

Ak Parti'den iki dönem İlçe başkanlığı yapan A. Rıfat Vural AK Partiden aday adaylığını açıkladı.

Vural, 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan Yerel seçimlerde Çıldır İl Genel Meclis üyeliği için aday adaylık başvurusunu AK Parti İl Başkanı Ersin Yılmaz'a sundu.

Vural aday adaylık başvurusu sonrası yapmış olduğu açıklamada "Yaklaşık 5 yıl önce bıraktığımız yerden başlamak için bir adım attık hayırlısı ile. Nasiple yürünecek bu yolda tek gayemiz memleket ve memleketimizin insanlarına faydalı olmak. İlimizin Genç dinamik vekili Kaan Koç a omuz vermek, İl Başkanımız Ersin Yılmaz a güç katmak için bugün İl Binamızda Çıldır İl Genel Meclis üyeliği seçimi için aday adaylığı başvurumu yaptım. Mevlam memleketimize hizmet etme şansını nasip eder ve parti büyüklerimizin de onayı olursa, halkımızın da teveccühü ile bu yolu canla başla yürüyecek memleketimiz için her türlü fedakarlıkla çalışacağıma kimsenin şüphesinin olmayacağına eminim. Gerek memleketimiz için gerek şahsım için Mevlam hayırlı olanı nasip etsin. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm dostlara teşekkür ediyor, yürüyeceğimiz bu yolda Mevlam birlik ve beraberliğimizi daim etsin." dedi. - ARDAHAN