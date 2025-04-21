AK Parti'den DEM Parti'ye Geçmiş Olsun Ziyareti

(VAN) - Ak Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ve yönetimi DEM Parti Van İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Geçen hafta içerisinde iki siyasi partiyi ziyaret eden AK Parti Van İl Teşkilatı, bugün de DEM Parti Van İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirmiş olduğu rahatsızlık sebebiyle geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas burada yaptığı açıklamada, "Biz kapımızı da gönlümüzü de herkese açtık, isteriz ki bu şehirde yaşayan herkes de kapısını gönlünü herkese aralasın ve bu kenti yaşanabilir kılsın. Şehrimiz doğası ve kültürüyle dillere destanken, bu şehirde hemen hemen herkes birbiriyle akraba, hısım, komşu ve dostken, şehrimizin huzurunun bozulmasını nasıl göz ardı edebiliriz. Bizlere düşen asıl görev şehirde barışı, huzuru ve güvenli bir ortamı tesis etmek, kardeşane bir yaşam sürdürmek ve özgürce siyaseti ifa etmektir. Siyaset bir yarış meselesidir, memlekete hizmet etme meselesidir, hepimiz şehrimizin hizmetine talibiz ve bu süreçleri güven içerisinde geçirmeliyiz. İnanıyoruz ki, DEM Parti Van İl Teşkilatı ve DEM partiye gönül vermiş vatandaşlarımız da bizimle aynı düşüncelere sahiptir" diye konuştu.

AK Parti Teşkilatını karşılayan DEM Parti heyeti adına konuşan Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi ise, "Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı rahatsızlıktan dolayı duydukları üzüntüyü dile getiren AK Parti Van İl Teşkilatı'nın geçmiş olsun ziyaretini çok anlamlı bulduklarını ifade etti.