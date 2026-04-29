AK Parti'de "Halk Günü" Buluşması

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ile AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Adıyaman'da Öğretmenevinde düzenlenen "Halk günü" programı kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, vatandaşlarla birebir görüşmeler yapıldı. Programda konuşan İl Başkanı Ekrem Çadır, halkın sorunlarına çözüm üretmenin ve vatandaşlarla doğrudan temas kurmanın siyasi anlayışlarının temelini oluşturduğunu ifade etti.

Çadır, "Halkımızın sorunlarına çözüm üretmek ve onlarla hemhal olmak bizim siyasi şuur ve şiarımızın bir gerekliliğidir. Biz, milletimizin hizmetinde olan bir partiyiz. Adıyaman'ın ihtiyaçlarını biliyor, vatandaşlarımızın taleplerine kulak veriyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, şehrimizin geleceğine katma değer sağlayacak vizyoner projelerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Milletvekili İshak Şan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, teşkilat mensupları da hazır bulundu. Vatandaşlarla samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmelerde, talepler not alındı ve çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.

Programın önemine dikkat çeken Çadır, "Milletvekilimiz İshak Şan'ın öncülüğünde düzenlenen bu anlamlı buluşmada, hemşehrilerimizle gönülden gönüle köprüler kuruyoruz. Adıyaman'ı birlikte ilmek ilmek dokuyor, vatandaşlarımızla muhabbet bağımızı güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çadır, programın düzenlenmesine katkı sunan Milletvekili İshak Şan başta olmak üzere tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor
1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!