AK Parti Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Kısmet Sağlam Atandı

AK Parti Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Kısmet Sağlam Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yapılan atama sonucu Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Kısmet Sağlam getirildi. Mazbatası, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan tarafından teslim edildi.

Ak Parti'de Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Kısmet Sağlam atandı.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığından yapılan atamalar doğrultusunda Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Kısmet Sağlam atandı. Yeni Başkan Kısmet Sağlam'a mazbatasını AK Parti Genel Merkez Kadın Kollar Başkanı Tuğba Işık Ercan teslim etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi

41 yıldır beklenen görüntü! Mağaradan çıktıkları anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.