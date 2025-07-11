AK Parti Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Kısmet Sağlam Atandı
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yapılan atama sonucu Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Kısmet Sağlam getirildi. Mazbatası, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan tarafından teslim edildi.
Ak Parti'de Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Kısmet Sağlam atandı.
Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığından yapılan atamalar doğrultusunda Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Kısmet Sağlam atandı. Yeni Başkan Kısmet Sağlam'a mazbatasını AK Parti Genel Merkez Kadın Kollar Başkanı Tuğba Işık Ercan teslim etti. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel