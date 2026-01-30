Haberler

AK Parti Bozüyük'te danışma toplantısı yapıldı

Güncelleme:
AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığında düzenlenen danışma toplantısına ardından teşkilatın kademelerinden partililer katıldı. Toplantıda sahadan gelen görüşler ve öneriler üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ak Parti Bozüyük İlçe Başkanlığında danışma toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile teşkilatın farklı kademelerinden partililer katıldı. Toplantıda sahadan gelen görüşler ve öneriler ele alınırken, teşkilat çalışmaları ve hedefler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Teşkilatımızın her kademesinden yol arkadaşlarımızla bir araya geldik. Sahadan gelen samimi görüşler, yapıcı öneriler ve ortak hedefler etrafında verimli bir istişare ortamı oluştu. Bozüyük teşkilatımızın ortaya koyduğu bu birlik ve sorumluluk bilinci, davamıza olan inancın en güçlü göstergesidir. Her fikri kıymetli gören, her sesi önemseyen anlayışımızla birlikte üretmeye, birlikte güçlenmeye devam ediyoruz. Toplantının hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen, teşkilatımıza güçlü bir liderlik ortaya koyan Bozüyük İlçe Başkanımız Ersin Çam'a ve katılım sağlayan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
