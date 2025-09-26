Haberler

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını yaptı. İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantıda yapılan özverili çalışmalara teşekkür etti.

Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığının haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıya, meclis üyeleri de katılım sağladı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle teşkilatlarının çalışmalarına teşekkür ederek, "Gerçekleştirdikleri özverili üye çalışmaları için başta Merkez İlçe Başkanımız Servet Yılmaz olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize ve mahalle teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlü bir teşkilat için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takım arkadaşını tokatladı! Herkesin özür beklediği Caner'in maçtan sonra yaptığına bakın

Herkes özür beklerken maçtan sonra yaptığına bakın
Güllü'nün son röportajında vasiyet gibi istek! İşte hayatını oynamasını istediği oyuncu

Son röportajında vasiyet gibi istek: Hayatım film olursa o oynasın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.