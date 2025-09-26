AK Parti Bilecik Merkez İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığının haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıya, meclis üyeleri de katılım sağladı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle teşkilatlarının çalışmalarına teşekkür ederek, "Gerçekleştirdikleri özverili üye çalışmaları için başta Merkez İlçe Başkanımız Servet Yılmaz olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize ve mahalle teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlü bir teşkilat için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK