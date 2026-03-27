İl Başkanı Yıldırım, Orta İl Başkanları Toplantısına katıldı

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Orta İl Başkanları Toplantısına katıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün başkanlığında gerçekleştirilen Orta İl Başkanları Toplantısı'na AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da katılım sağladı. Toplantıda teşkilat çalışmalarının değerlendirildiği, iller arası koordinasyon ve istişarenin güçlendirilmesine yönelik konuların ele alındığı öğrenildi. Parti teşkilatlarının sahadaki faaliyetleri ve gelecek dönem planlamaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Serkan Yıldırım, toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Teşkilat çalışmalarımızı değerlendirdiğimiz, istişare ve koordinasyonu güçlendirdiğimiz verimli bir toplantı oldu. Birlik ve beraberlik içerisinde, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı