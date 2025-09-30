Haberler

AK Parti Bilecik İl Başkanı, Mahalle ve Köy Başkanlarıyla Buluştu

Güncelleme:
Serkan Yıldırım, mahalle ve köy başkanlarıyla yaptığı istişare toplantısında, onların partinin önemli gönül elçileri olduğunu vurguladı ve hizmetleri daha geniş kitlelere ulaştırma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, mahalle ve köy başkanlarıyla buluştu.

Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Teşkilatı, mahalle ve köy başkanlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Mahalle ve köy başkanlarımız partimizin en önemli gönül elçileridir. Onların azmi, samimiyeti ve fedakarlığı; milletimizle aramızdaki gönül köprülerini daha da sağlamlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Sözlerine şöyle devam eden Yıldırım, "Hizmetlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak için hep birlikte aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
