Üye Girişi
Haberler

AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığına Hüseyin Güler Atandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Hüseyin Güler'in Aziziye İlçe Başkanlığına atanmasını duyurdu. Küçükoğlu, yeni görevinde Güler'e başarılar diledi ve önceki başkan Ensar Coşkun'a teşekkür etti.

AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığına Hüseyin Güler atandı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziziye İlçe Başkanlığımıza Hüseyin Güler atanmıştır. Kıymetli kardeşime yeni görevinde başarılar diliyorum. Önceki Dönem İlçe Başkanımız Ensar Coşkun'a teşekkürlerimizi sunuyor, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimizle Aziziye'de emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Güler AK Parti Erzurum Aziziye Yerel Haberler Yerel Politika Güncel Haberler

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi

 ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

 İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

 Esnafın 'Cenazedeyiz' uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı

Esnafın "Cenazedeyiz" uyanıklığı! Baskın haberini önceden alanlar kepenk kapattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title