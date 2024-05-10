AK Parti Antalya Kadın Kolları, Gazze'deki Anneler İçin Toplandı

Ak Parti Antalya Kadın Kolları Başkanlığına üye kadınlar il başkanlığı önünde, Gazze'de bulunan anneler için toplandı. Kadın Kolları Başkanı Gülçin Özboz, " Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı" dedi.

Pazar günü tüm dünyada Anneler Günü olarak kutlanacak. AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanlığı, bu yıl Anneler Günü'nü Filistin ve Gazze'de bulunan annelere ithaf etti. İl Başkanlığı önünde; AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Gülçin Özboz'un yanı sıra AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, ilçe kadın kolları başkanı ve çok sayıda partili toplandı. Dünyanın birçok noktasında Anneler Günü nedeniyle tatlı bir telaş yaşandığının söyleyen Özboz, Filistin ve Gazze'de ise annelerin yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

Filistin, Gazze ve Refah'ta yaşanan zulüm nedeniyle anne olmanın zorlaştığını belirten Özboz, "Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişi öldü, 78 bin 18 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si ise anne" dedi. - ANTALYA