AK Parti Altınova'da miting düzenledi AK Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinde Yalova'da en yüksek oy aldığı ilçelerden biri olan Altınova'da düzenlenen mitingde vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür edilirken 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha destek çağrısında bulunuldu.

Ak Parti Altınova'da miting düzenledi

YALOVA - Ak Parti'nin 14 Mayıs seçimlerinde Yalova'da en yüksek oy aldığı ilçelerden biri olan Altınova'da düzenlenen mitingde vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür edilirken 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha destek çağrısında bulunuldu.

Ak Parti mitingi Altınova Seçim İrtibat Bürosu önünde gerçekleştirildi. Burada vatandaşlara seslenen AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte tüm sözlerini tutuğunu hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin TOGG, İHA ve SİHA'ları üreten bir duruma geldiğini kaydeden Güçlü, "Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye gelmiş geçmiş en iyi başkanlardan biridir ve son dönemde gelen en iyi başkandır. Sayın cumhurbaşkanımız 20 yıl evvel yerli savunma dedi. Bizim bundan 20 yıl evvel savunmada Türkiye'nin üretim oranı yüzde 30'lardaydı. Şu an yüzde 85'lerde. Kendi topumuzu, füzemizi, kendi uçağımızı bile yapmaya başladık" dedi.

Depremzedelere yönelik söylemlere eleştiren Güçlü, "Bir deprem yaşadık. Seçim oldu, seçim bitti. Bu utanmazlar seçimde dediler ki, 'depremzedelere yaptıklarımız haram olsun.' Oy vermedi diye. Bu kadar beyinleri, bu kadar kalpleri çürümüş insanlar bunlar" dedi.

"Türk milletinin gücünü bütün dünyaya göstereceğiz"

Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise kendilerine verilen destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Altınova'nın en güçlü şekilde AK Parti'ye destek verdiğini belirten Akyol, "İkinci kez beni milletvekili olarak seçtiğiniz için sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şahlanış yüzyılı özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin yüzyılı olacak. Yeni bulunan doğalgazın gelirinin dörtte biri günde 100 bin varil petrol üretilen Gabar'dan gelen gelirin dörtte biri kadın, aile ve gençliğe ayrılacak. Artık kadınlarımızın sigorta priminin dörtte birini devletimiz ödeyecek. Ev hanımlarının hepsi emekli olacak. Gençlik, aile bankaları kurulacak. Evliliklerinden eğitimlerinin sonuna kadar müreffeh bir dönem yaşayacağız. 28 mayısta Altınova ve Yalova'dan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğiniz. İnşallah seçimden sonra dünyaya 7 düvele ve Türkiye'deki muhalefete karşı, sizlerin ferasetiyle Türk milletinin gücünü bütün dünyaya göstereceğiz" ifadesini kullandı.

"Önümüzdeki dönem Türkiye yüzyılını inşa etme zamanıdır"

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ise AK Parti'nin seçimin kazanan tarafı olduğunu ifade etti. Oral, Şırnak'ta şehit düşen 3 askerlerimizi de rahmetle andı. Tüm Altınova'ya teşekkür eden Başkan Oral, "Demokrasi şöleni yaşadık. Çok büyük katılım sağladık. Allah'a şükür önde bitirdik. 28 mayıstan sonra inşallah Türkiye 100 yılı başlıyor" dedi.

Son günlerde depremzedelere yönelik yapılanları eleştiren Oral, 2002'den buyana toplumun tüm kesimlerine ulaştıklarını dile getirdi. Oral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meselemiz parti değil, aday değil. Meselemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın değimiyle cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkma, önümüzdeki dönem Türkiye yüzyılını inşa etme zamanıdır. Bunu da gençlerimizle yapacağız. Bu ülke gençlere emanet."

Amerika ve Avrupa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesini istediğini söyleyen Oral, muhalefete maddi ve manevi destek verildiğini anlattı. Oral, konuşmasının devamında ilçede yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programa Cumhur İttifakı partilerinin ilçe başkanları da katıldı.