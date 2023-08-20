AK Parti Ağrı Milletvekili Kilerci, İl Emniyet Müdürü İpar'ı ziyaret etti

Ak Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kilerci'ye ziyaretinde AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör, AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı ve AK Parti Ağrı İl Teşkilatından bir heyet eşlik etti. Ziyaret sırasında Şeref Defterini imzalayan Kilerci, İpar ile bir süre sohbet etti. İpar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kilerci ve beraberindekilere teşekkür etti. - AĞRI