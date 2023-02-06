AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, enkaz altında kaldı Yerel Haberler AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi, yıkılan binanın enkazı altında kaldı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi, yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Milletvekili Taş ve ailesi, Atatürk Bulvarı Tapı Kadastro Müdürlüğü yakınlarında yer alan binalarında bulundukları esnada depreme yakalandı. Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin yarı sıra binada bulunan bir çok kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Milletvekili Eşref Taş Yakup Taş Adıyaman Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, enkaz altında kaldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.