AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, enkaz altında kaldı
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi, yıkılan binanın enkazı altında kaldı.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi, yıkılan binanın enkazı altında kaldı.
Milletvekili Taş ve ailesi, Atatürk Bulvarı Tapı Kadastro Müdürlüğü yakınlarında yer alan binalarında bulundukları esnada depreme yakalandı. Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin yarı sıra binada bulunan bir çok kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel