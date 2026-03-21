AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı'nın annesi hayatını kaybetti
AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'nın annesi Gülcan Dağlı (90) hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.
AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'nın annesi hayatını kaybetti.
Bir süre önce rahatsızlanan Dağlı'nın annesi Gülcan Dağlı (90) Yüreğir Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Dağlı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Ramazan Bayramının ikinci günü hayatını kaybetti. Dağlı'nın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı