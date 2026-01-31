AJet filosuna 3 yeni nesil uçak daha katıldı

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, filosunu yeni nesil, çevreci ve yüksek verimlilik sunan uçaklarla güçlendirmeye devam ediyor. Fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX tipi üç uçak, ABD'den İstanbul'a getirilerek AJet filosuna katıldı.

AJet filosuna katılacak TC-OHT, TC-OHI ve TC-OHJ tescilli fabrika çıkışlı üç uçak, ocak ayı içerisinde Boeing'in ABD'nin Seattle kentindeki üretim merkezinden İstanbul'a getirildi. Teslim süreçleri tamamlanan Boeing 737-8 MAX tipi uçaklar, kabin donanımı ile yerli üretim "Miligram" koltuklarının montajının tamamlanmasının ardından tarifeli seferlere alınacak.

AJet filosunda, TC-OHT, TC-OHI ve TC-OHJ ile birlikte 13 fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı olacak. AJet, 2026 yılı boyunca Boeing ve Airbus uçakları filosuna katmayı sürdürecek. Yılsonunda AJet filosunun yüzde 76'sı yeni nesil uçaklardan oluşacak.

TC-OHT tescilli uçak, ABD'den Türkiye'ye uzanan yolculuğu sırasında Grönland üzerinden geçerken Kuzey Işıkları eşliğinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde oluşan bu doğal manzara, AJet logosuyla birlikte etkileyici bir görsel şölen sundu. - İSTANBUL