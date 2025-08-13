Aileler, PKK Tarafından Kaçırılan Çocuklarına Kavuşmak İçin Nöbet Tutuyor

Pkk tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için DEM Parti İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileler, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlamasıyla umutlarının yeniden yeşerdiğini belirterek evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Muş'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin DEM Parti İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor. Her hafta çarşamba günü parti binası önünde bir araya gelen aileler, yıllardır haber alamadıkları çocuklarına kavuşma ümidiyle seslerini duyurmaya çalışıyor. Türkiye'de başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek veren aileler, barış ortamının evlatlarına kavuşmalarını kolaylaştıracağını dile getirerek, çocuklarına teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Oğlunun 9 yıl önce Bursa'dan götürüldüğünü ifade eden Alaattin Koçhan isimli baba, o günden bu yana oğlundan haber alamadığını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Koçhan, "Barış sürecinin başlamasından çok memnunuz. Başlatanlardan Allah razı olsun, ayakları taşa değmesin. Çok umutluyuz. Bir an önce bu işin çözülüp çocuklarımızın gelmesini bekliyoruz" dedi.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Koçhan, "Oğlum Ersin, neredeysen, beni duyuyorsan çık gel. Yeter artık, bizi bekletme. Bir an evvel dön gel" diye konuştu.

8 yıldır oğlundan haber alamayan Şahinaz Özcan isimli anne ise oğluna seslenerek şöyle konuştu:

"Atilla sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Çok şükür barış da oldu, yolunuz da açıldı. Daha ne istiyorsun, amacın nedir, gel teslim ol." - MUŞ