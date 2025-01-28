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Vali Yılmaz, 'Aile Yılı' kapsamındaki ziyaretine yeni doğum yapan Çağıl ailesiyle başladı

Vali Yılmaz, 'Aile Yılı' kapsamındaki ziyaretine yeni doğum yapan Çağıl ailesiyle başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i 'Aile Yılı' ilan etmesinin ardından Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni doğum yapan Çağıl ailesini ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, doğum yardımları hakkında bilgi vererek her çocuk için çeşitli destekler sağlandığını açıkladı. Vali Yılmaz, aileye sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileyerek, çocukların gelecekte ülkeye hayırlı bireyler olmalarını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından yeni doğum yapan ailelere verilen çocuk yardımını alan Çağıl'ın ailesinin ilk misafiri Vali Erdinç Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz oldu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz Hanımefendi, "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde doğum yardımı alan, 2025'in ilk bebeği Mehmet Çağıl'ın ailesini ziyaret ettiler. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar da yer aldı. Baba Ahmet Çağıl, anne Zeliha Çağıl ve ailenin diğer iki çocuğu Betül ve Zehra ile bir süre sohbet eden Vali Yılmaz ve eşi Şenay Yılmaz Hanımefendi, ailenin üçüncü çocuğu Mehmet bebeğe ailesi ile birlikte güzel bir gelecek dilediler.

Ziyaret sırasında 2025 "Aile Yılı" çerçevesinde hayata geçirilen yeni doğum yardımları hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, ilk çocuk için 5 bin TL tek seferlik ödeme, ikinci çocuk için 5 yaşına kadar her ay bin 500 TL ödeme, üçüncü ve sonraki çocuklar 5 yaşına kadar her ay 5 bin TL ödeme yapılacağını ifade etti. İl Müdürü Nacar, Bu yardımların, anne veya babanın Türk vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olması şartıyla sosyal hizmet merkezlerine yapılan başvurular sonucunda sağlandığı ve ayrıca, çoklu doğum durumunda her çocuk için ayrı ayrı destek ödemesi yapılacağı söyledi.

Mehmet bebeğin vatanına, milletine, devletine, ülkesine hayırlı bir evlat olarak yetişmesini temenni eden Vali Yılmaz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini belirterek, "Milletimizin temelini aile oluşturuyor. Aile ne kadar güçlü olursa toplumlar, milletler o kadar güçlü oluyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu bakımdan genç nüfusumuzun artması, Ülkemizin güçlü olması anlamında çok kıymetli." dedi. Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz Şenay Yılmaz Hanımefendi, Çağıl ailesine çocukları ile birlikte sağlıklı, mutlu bir ömür dilediler.

Çağıl ailesi, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve eşi Doç. Dr. Şenay Yılmaz Hanımefendi'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ettiler. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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