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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Niyazi Vural’ın bakım ve destek süreci Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 'Niyazi Vural’ın bakım ve destek süreci Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir'
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Kayseri’de ’93 yaşındaki Niyazi Vural yardım bekliyor’ şeklinde yer alan paylaşımlara ilişkin yapılan açıklamada, "Yaşlımız, Bakanlığımız personelinin bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları sonucunda Kayseri’de hizmet veren bir bakım ve...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Kayseri'de '93 yaşındaki Niyazi Vural yardım bekliyor' şeklinde yer alan paylaşımlara ilişkin yapılan açıklamada, "Yaşlımız, Bakanlığımız personelinin bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları sonucunda Kayseri'de hizmet veren bir bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilmiştir. Niyazi Vural'ın bakım ve destek süreci Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bazı basın yayın organları ve sosyal platformlarında yer alan '93 Yaşındaki Niyazi Vural Yardım Bekliyor' şeklindeki paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı. Kayseri İl Müdürlüğü ekiplerinin yaşlı vatandaşın ailesiyle görüştüğü ve hanede incelemelerde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "İnceleme sonucunda yaşlımızın oğlunun sağlık sorunları nedeniyle babasının bakımını sürdüremeyeceği tespit edilmiştir. Yaşlımız, Bakanlığımız personelinin bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları sonucunda Kayseri'de hizmet veren bir bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirilmiştir. Niyazi Vural'ın bakım ve destek süreci Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir" açıklamasında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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