Çevrimiçi psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmeti 7 ilde pilot uygulama olarak başlatıldı

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 'Aile Yılı' kapsamında aileler için çevrimiçi psikolojik destek ve danışmanlık hizmetini 7 ilde pilot olarak başlattı. Hedef, aile içi iletişimi güçlendirerek toplumda aile bütünlüğünü korumak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte ailelerin danışmanlık ve psiko-sosyal destek hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla çevrimiçi psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmetini 7 ilde pilot olarak hayata geçirdi.

Bakanlık, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı 2024-2028'de yer alan 'aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğinin artırılması' amacı ve 'danışmanlık ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin niteliğinin artırılması' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, aile danışmanlığı, boşanma süreci danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlık ve bireysel danışmanlık hizmetleri, 81 ilde il müdürlükleri, sosyal hizmet merkezleri ve ihtisaslaşmış aile danışmanlığı birimleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunuluyor.

Öte yandan hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla teknoloji temelli yeni uygulamalar da geliştiriliyor.

Çevrimiçi danışmanlıkla aile içi iletişim güçleniyor

Hizmetler, gizlilik ve güvenlik ilkeleri esas alınarak çevrimiçi platformlar üzerinden yürütülüyor. Böylece bireylerin ve ailelerin bulundukları yerden uzman personel eşliğinde psikolojik destek alabilmeleri kolaylıkla sağlanıyor. Hizmetin yaygınlaştırılmasıyla aile içi iletişim sorunları erken dönemde tespit edilecek. Böylece çatışmalar daha etkili şekilde yönetilebilecek. Ayrıca anne baba olma becerilerinin güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor. Bu uygulamayla toplumda aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

7 ilde pilot uygulama başlatıldı

Pilot çalışma kapsamında, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesini temsilen Adana, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Ordu, Sivas ve Sakarya illeri belirlendi. Pilot uygulama ile çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılmadan önce daha etkin bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Başvurular e-Ailem sistemi üzerinden alınarak, e-Ailem sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar https://psikodestek.aile.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. - ANKARA

500

