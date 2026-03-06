Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel iftar

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel iftar programı düzenleyecek.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda güçlenmesinin önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bakanlık, bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla iftar programı düzenleyecek. İstanbul'da 7 Mart Cumartesi günü 500 davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek programın ana teması 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' olarak belirlendi. Programda 8 Mart 2024'te kamuoyuna duyurulan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile 8 Mart 2025 tarihinde yürürlüğe giren 2025/4 sayılı 'Kadının Güçlenmesi' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kurulan koordinasyon kurullarının çalışmaları sonucu olarak ortaya çıkan 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi İlkeleri'ni içeren niyet beyanı duyurulacak. Ayrıca programda küresel rekabetin yeniden şekillendiği günümüzde kadının potansiyelinin stratejik bir güce dönüştürülmesinin önemine vurgu yapılacak. Kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasının Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynadığına dikkat çekilecek.

'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' vizyonuyla kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinde kadın odaklı, yenilikçi ve kapsayıcı bir iş ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor. - ANKARA

